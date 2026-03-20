Un incendio se registró la mañana de hoy en el distrito de Chilca, en Huancayo, en la intersección del pasaje Victor Mendoza y 28 de Julio, dejando daños materiales en al menos dos viviendas.

El fuego, que alcanzó una vivienda de tres pisos, generó alarma entre los vecinos, quienes reaccionaron de inmediato utilizando baldes de agua y extintores para intentar controlar las llamas mientras llegaba ayuda, incluso sacaron los balones de gas para evitar una posible explosión. Policías y serenos también ingresaron al inmueble para recuperar algunos bienes, pero fue imposible.

En medio de la emergencia, los propietarios observaron con preocupación cómo el fuego afectaba su vivienda, aunque se confirmó que todos los ocupantes lograron evacuar a tiempo y no se reportaron personas heridas.

Minutos después, personal de bomberos llegó al lugar para sofocar el incendio y evitar que se propague a inmuebles contiguos.