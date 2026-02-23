Por las nubes. Preocupación en los padres de familia debido a que la lista de útiles y uniformes para sus hijos en edad escolar llegaría a costar -como mínimo- unos 1500 soles, incluyendo uniformes y zapato escolar.

Ayer, en un recorrido por las librerías y tiendas de uniformes buscamos los precios más cómodos y el mecanismo para ahorrar algo en las compras. Esto es lo que hallamos.

Alexia Zárate Cabello de la librería Catita ubicada en el esquina de los jirones Huamanmarca y Marañón, manifestó que en una lista del nivel inicial se gasta 800 soles, porque usan juegos didácticos, instrumentos musicales y múltiples materiales de escritorio y materiales para las manualidad y tareas diarias.

En una lista de primaria se gasta entre 400 a 500 soles se usa cuadernos, lápices, escolares, textos escolares, materiales de escritorios, entre otros. En la lista para secundaria se gasta como mínimo 200 soles por los cuadernos, materiales de escritorio entre otros implementos para el desarrollo de las clases.

- Un estuche de plumones S/12

- Cuadernos a s/35 y S/65 docena

- Una docena de plumones Jumbo S/15

- Una docena de crayolas Jumbo S/8

- Un folder portatodo S/12

- Tempera de 6 unidades S/6

- Cola sintética a S/6

- Frasco de UHU S/5

- Cartulina plastificada S/2

- Dos cajas de plastilina S/16

- Un cuento con figuras grandes 5 soles

Una alternativa para ahorrar sería la de agruparse para comprar.

“Los padres para ahorrar se pueden juntar y comprar, de dos a más docenas de cuadernos y los lápices, plumones. Por ejemplo un cuaderno cuadrimax para nivel inicial está a 50 soles la docena (a S/3.80 por cada cuaderno). Aquí por ejemplo tenemos los block de inicial para los niños que a veces no los encuentran en otros locales”, mencionó Alexia Zárate.

Los comerciantes hacen descuentos si compran la lista completa en un solo lugar.

El gasto de los uniformes es otro dolor de cabeza. En comercial Luisito ubicado en el jirón Ica cerca a la avenida Ferrocarril, Sonia Rivera refiere que los uniformes más buscados incluyen al colegio Santa Isabel, Politécnico, Nuestra Señora de Cocharcas, María Inmaculada y Nuestra Señora del Rosario, con más alumnado.

Los costos varían de acuerdo a las tallas. Por ejemplo: un uniforme completo en talla ’M’ para el colegio Santa Isabel tiene un costo de 210 soles, que incluye pantalón, camisa, corbata, chaleco y sombrero. Si los padres llevan de 3 uniformes a más salen a precio al por mayor. Mientras que un juego completo para una alumna del colegio Cocharcas cuesta 215 soles, que incluye jamper, saco, blusa, chaleco, corbatín y sombrero.

A parte se compra el buzo para educación física que cuesta entre 55 y 95 soles, según la talla y el material.

En cuanto al zapato escolar, los costos oscilan desde los S/80 hasta los S/160 dependiendo de la marca y el lugar donde son adquiridos.