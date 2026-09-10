Hasta cuatro pacientes con diagnóstico de cáncer de piel son atendidos semanalmente en los consultorios de Dermatología del Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, situación que genera preocupación entre los especialistas debido a la intensa radiación ultravioleta registrada en Huancayo.

El dermatólogo Ciro Rodríguez Aliaga explicó que entre agosto y setiembre la radiación solar se ha intensificado, llegando a niveles de hasta 14 unidades de índice UV entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

A esta condición se suman factores propios de Huancayo, como su ubicación a más de 3,260 metros sobre el nivel del mar, la menor protección de la capa de ozono, la poca nubosidad y las altas temperaturas, factores que favorecen una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

Lesiones pueden aparecer meses después

El especialista advirtió que la exposición prolongada al sol puede ocasionar desde quemaduras y alteraciones en la pigmentación hasta lesiones que, con el tiempo, pueden convertirse en tumores malignos.

Las zonas más expuestas suelen ser las orejas, nuca, manos y pies, aunque también pueden presentarse lesiones en el pecho y las piernas. Los daños provocados por la radiación son acumulativos, por lo que el riesgo aumenta con los años de exposición.

Rodríguez Aliaga señaló que una detección temprana permite retirar lesiones pequeñas, de entre uno y cinco milímetros, mediante procedimientos quirúrgicos relativamente sencillos. En cambio, cuando se trata de lesiones de mayor tamaño o melanomas avanzados, el tratamiento puede ser más complejo y representar mayores riesgos para el paciente.

Adultos mayores concentran la mayoría de atenciones

En el Hospital Carrión, aproximadamente el 80% de las consultas dermatológicas corresponde a adultos mayores, quienes acumulan durante años los efectos de la exposición a la radiación solar.

El nosocomio atiende alrededor de 36 pacientes diariamente por diferentes problemas relacionados con la piel. Además, hasta tres casos por semana presentan lesiones que requieren vigilancia y evaluación especializada. Durante el primer semestre del año se registraron 1,811 atenciones en los consultorios de Dermatología.

Recomiendan protegerse del sol

Ante este panorama, los especialistas recomiendan utilizar protector solar de manera constante, evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, además de utilizar sombreros de ala ancha y prendas de manga larga.

El director del Hospital Daniel Alcides Carrión, Fredy Muñoz Torres, pidió a la población adoptar hábitos de prevención frente a la radiación solar y recordó que el cuidado diario de la piel puede ayudar a evitar complicaciones en el futuro.