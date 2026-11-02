La I.E. Politécnico Túpac Amaru, uno de los colegios con mayor población estudiantil de Chilca, celebra este 4 de noviembre sus 63 años de creación en medio de la expectativa por la culminación de su nueva infraestructura. Actualmente, sus 1500 estudiantes reciben clases en ambientes de contingencia en Coto Coto, mientras se ejecuta la obra.

El director, Alfonso de la Cruz Felipe, informó que la obra registra un avance regular, aunque presenta un retraso del 5 %, porcentaje que, según indicó, se encuentra dentro de lo permitido.

Una de las principales expectativas está puesta en los talleres de las diez especialidades técnicas que ofrece el plantel, los cuales esperan contar con maquinaria de última generación.

“Eso esperamos, cuando esté terminado, va a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes”, señaló el director. La nueva infraestructura también contempla un estadio, gimnasio, piscina, auditorio y ambientes administrativos. El colegio mantiene su apuesta por la formación técnica, que permite a los alumnos culminar la secundaria con una certificación y conocimientos para desenvolverse laboralmente.

Como parte de su aniversario, la institución realizará un desfile este 4 de noviembre en la av. Próceres.