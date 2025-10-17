“Auxilio mamá, ayuda, estoy en la losa y me quieren golpear”, fueron las últimas palabras que tuvo por llamada Jean Franco Bendezú Canchanya (21), antes de ser hallado inconsciente y con el cráneo destrozado con una piedra, en el distrito de Sicaya. Dos hermanos, que viven por la zona, fueron detenidos por la Policía de la comisaría de la jurisdicción.

Ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada del pasado 15 de octubre, Jean Franco, se encontraba con dos de sus amigos bebiendo en una losa deportiva que se encuentra a dos cuadras de su vivienda, cuando aparecieron un grupo de 6 sujetos que intentaron robarles y ante la negativa empezó la agresión.

“Mi hijo reconoció a uno de ellos y lo llamó Diego, por eso es que empezaron a golpearlo con intención de matarlo y le tiraron con piedras en la cabeza”, mencionó la madre de la víctima.

Jean Franco, fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde quedó en estado de coma y con pronóstico reservado. La Policía Nacional del Perú, detuvo a Diego Quispe Ramos y su hermano, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones.

“Hay dos detenidos, uno de ellos (Diego) tiene antecedentes por hurto”, señaló el comisario, Cristian Cerrón.