Una escena de dolor se vivió en Pilcomayo tras el fallecimiento de Yuri Nain Asorsa Herrera, de 22 años, natural de Huancavelica y residente en Huancayo, quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se dirigía desde Chilca hacia el IREN Centro, en Concepción, donde realizaba sus prácticas de enfermería.

El accidente ocurrió cuando la motocicleta que conducía, una Bajaj Pulsar, impactó contra un automóvil Toyota Yaris. El vehículo menor quedó tendido sobre la pista, mientras que el auto presentó daños en uno de sus lados. Hasta el lugar llegaron familiares de la víctima para realizar el reconocimiento, en medio de escenas de profundo pesar.

Este hecho ha generado indignación entre los vecinos del sector, quienes aseguran que se trata del tercer accidente grave registrado en los últimos meses en la zona. Dirigentes denunciaron que han solicitado en reiteradas ocasiones la implementación de medidas de seguridad vial en el acceso al puente La Cantuta, como iluminación, señalización y reductores de velocidad, sin obtener respuesta.

Los pobladores responsabilizan a las autoridades regionales y provinciales por la falta de intervención oportuna en la zona, señalando que la ausencia de estas obras incrementa el riesgo de accidentes. Exigen acciones inmediatas para evitar que se repitan hechos similares.