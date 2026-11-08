Un dramático caso atraviesa Sebastián Yupanqui Tello, de 20 años, quien se encuentra delicado tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras trabajaba en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo. El paciente permanece internado en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Huancayo; sin embargo, su condición es crítica y requiere un traslado inmediato a la capital para salvar su extremidad.

A causa del accidente, los médicos ya tuvieron que amputarle dos dedos del pie derecho y tres del izquierdo. El riesgo inminente ahora es la pérdida de una de sus piernas, por lo que necesita la intervención urgente de cirujanos plásticos especializados en quemaduras. Pese a la gravedad de su diagnóstico, sus familiares reportan que las autoridades de salud en Lima aún no aceptan el trámite de referencia médica indispensable para su atención especializada.

PERSONA VULNERABLE

La situación del joven es de total vulnerabilidad: es huérfano de padre, su madre no se hace cargo de él y su abuela paterna ha asumido su cuidado en absoluta precariedad económica. Ella no cuenta con la solvencia necesaria para costear las medicinas, insumos médicos ni los gastos logísticos que exige esta dolorosa emergencia de salud.

La falta de una respuesta oportuna por parte del sistema de referencias agrava su estado cada hora que pasa. Familiares y allegados hacen un llamado desesperado a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y a la Defensoría del Pueblo para que intervengan de oficio, garanticen sus derechos como paciente y presionen a los hospitales de la capital para que habiliten una cama de manera inmediata.

Ante esta emergencia, la familia apela al corazón de la ciudadanía y de las empresas privadas. Cualquier apoyo económico para solventar los gastos de su recuperación se puede enviar al Yape al número 924870659, a nombre de Yenny Yupanqui.