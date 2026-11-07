Un vehículo impactó violentamente contra un poste de energía eléctrica de media tensión y provocó un corte de luz en varios sectores del distrito de Simón Bolívar, en Pasco. El accidente también dejó una estructura peligrosamente inclinada, con riesgo de caer sobre una vivienda cercana.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana de este sábado 7 de noviembre, en el sector 2 de José Carlos Mariátegui, ubicado en el centro poblado de Paragsha.

La unidad involucrada fue un vehículo de marca JAC, con placa W4C-506, cuyo impacto dañó el poste de electricidad y afectó otra estructura destinada al servicio de telefonía.

La fuerza de la colisión ocasionó que el poste de media tensión quedara a punto de desplomarse sobre el techo de una vivienda, generando preocupación entre los moradores por el riesgo de un accidente mayor.

Denuncian que vehículo fue retirado antes de intervención policial

Vecinos y testigos señalaron que el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Sin embargo, esta versión deberá ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes.

Los pobladores también cuestionaron la presunta demora de la Policía Nacional y del personal de Serenazgo, pese a las alertas realizadas por el peligro que representaba la estructura dañada.

Según denunciaron, el vehículo involucrado fue retirado del lugar con ayuda de otra unidad pesada antes de que las autoridades llegaran a intervenir.

Electrocentro inició trabajos para restablecer servicio

Horas después, trabajadores de Electrocentro acudieron a la zona para evaluar los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica y comenzar las labores de reemplazo del poste afectado.

La empresa también inició las acciones necesarias para recuperar el suministro de energía en los sectores que quedaron sin servicio tras el accidente.

Por su parte, familiares del conductor manifestaron que asumirían los gastos derivados de los daños ocasionados.

Mientras continúan los trabajos, los vecinos solicitaron una intervención rápida para asegurar la estructura y evitar que su eventual caída provoque lesiones o mayores daños materiales.