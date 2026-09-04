Accidente laboral termina en muerte. Un joven soldador murió luego de recibir una descarga eléctrica cuando subía piezas de metal a la azotea de una vivienda de tres pisos. Uno de los tubos habría rozado con el cable de tensión que terminó expulsando a Eduardo Calderón Lozano (23), que sufrió graves quemaduras.

El terrible hecho ocurrió ayer, cerca de las 10:00 de la mañana en el cuarto piso de una vivienda del Jr. Jorge Chávez y el Jr. Bolívar, a espaldas de la comisaría de Concepción. Su padre, que estaba trabajando con la víctima construyendo una casa prefabricada, fue testigo del terrible episodio. Eduardo Calderón fue evacuado al nosocomio donde informaron que llegó cadáver.

Lamentable hecho

Eduardo Calderón, era natural de Huancayo, vivía en la provincia de Concepción.

La mañana de ayer salió contento a realizar labores de soldadura en la construcción de una casa prefabricada.

Según las investigaciones, cuando subía unos fierros hasta el cuarto piso, no se percató del cable de media tensión, el fierro chocó con el cable y una descarga eléctrica alcanzó al joven trabajador, que salió despedido.

Aún con vida, policías lo evacuaron al centro de salud David Guerrero, donde el médico Alex Cutti solo certificó su deceso. Los familiares, que protagonizaron dramáticas escenas de dolor, lamentaron la muerte de Eduardo, quien deja una hija huérfana.