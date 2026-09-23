Un joven trabajador de un lavadero de vehículos en Huancán denunció haber sido víctima de un presunto secuestro, luego de que varios sujetos lo obligaran a subir a vehículos y lo trasladaran por diferentes lugares mientras lo acusaban de haber robado maquinaria de la empresa minera Oro Negro, que opera cerca de la comunidad de Acopalca, en Huancayo.

Lo sacaron del lavadero

El hecho quedó registrado parcialmente por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa la llegada de un automóvil negro de placa AXA-617 al establecimiento donde trabajaba Brayan Huatorongo Gutiérrez (22).

Según su declaración ante la Policía, el joven creyó inicialmente que se trataba de un cliente. Sin embargo, dos hombres descendieron del vehículo, lo redujeron y lo obligaron a subir al asiento posterior.

Durante el trayecto, los sujetos le habrían colocado un costal en la cabeza para impedir que identificara el recorrido. Además, lo acusaban de haber sustraído maquinaria valorizada en aproximadamente medio millón de soles, imputación que Huatorongo negó.

Lo habrían llevado a un descampado

El joven relató que sus captores continuaron amenazándolo durante el traslado y le advirtieron que tanto él como sus familiares podían ser asesinados.

Posteriormente, fue llevado hasta un descampado ubicado cerca de un puente, en El Tambo. En ese lugar lo hicieron descender del automóvil y lo trasladaron a una camioneta negra, donde se encontraba una mujer a quien identificó como Jhennifer Charmely Santos Flores, quien sería asesora legal de la empresa minera y a quien conocía por haber trabajado anteriormente para Oro Negro.

Según el denunciante, Santos Flores también lo habría amenazado y golpeado en el rostro. Además, le habría advertido que conocían su domicilio y la identidad de sus familiares....... Huatorongo sostuvo que la mujer habría dado instrucciones a los demás involucrados y que, durante el tiempo que permanecieron en la camioneta, ella realizó varias llamadas telefónicas.

Habrían intentado modificar su declaración

Otro hecho que forma parte de la denuncia ocurrió antes de que el joven llegara a la Divincri. Según su versión, Santos Flores le habría indicado qué declarar ante la Policía y le habría pedido que señalara que los hombres que lo trasladaron eran sus amigos, omitiendo el presunto secuestro, las amenazas y la agresión.

Asimismo, le habrían señalado que una mujer identificada como Susana Gonzales Briones sería su abogada y que debía permanecer junto a ella.

Horas después, Huatorongo acudió a la Divincri acompañado de Gonzales Briones. Sin embargo, al encontrarse con sus familiares, pidió conversar en privado con ellos y manifestó que nunca había solicitado los servicios de dicha abogada, por lo que la mujer terminó retirándose de la dependencia policial.

Policía investiga el caso

El caso es investigado como un presunto delito de secuestro. El joven pasó por los exámenes médicos correspondientes tras denunciar la agresión.

La Policía continúa con las diligencias para ubicar el vehículo utilizado durante el traslado, identificar a todos los involucrados y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.