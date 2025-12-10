Feriado largo trágico. Dos madres de familia perdieron la vida, una falleció tras asistir a una clínica para una operación de rinoplastía. Según la denuncia, le anestesia que le aplicaron le habría provocado un paro cardiorrespiratorio y acabó en UCI, sin ser intervenida.

Miriam Mitma Y. (37), madre de dos hijos, dejó de existir, tras penosa agonía. Otra mamita que realizaba labores en su casa en el distrito de Chilca, sufrió una aparatosa caída y también expiró. Los cadáveres de ambas mujeres fueron llevados a la morgue de Hualhuas en Huancayo para las investigaciones del caso.

LLANTO

Desconsolado, Daniel Gómez, pidió a las autoridades que investiguen la presunta negligencia médica que habría traído como consecuencia el deceso de la madre de sus dos hijos de 15 y 5 años. “El 10 de noviembre mi esposa ingresó a la clínica Rebagliatti para someterse una rinoplastia, le colocan la anestesia y no despertó más. Me dijeron que sufrió una leucoencefalopatía hipóxica -anóxica-, que podría mejorar, pero todo se complicó.

El 28 de noviembre, la trasladé al hospital EsSalud con la esperanza de que la salven, pero nada se pudo hacer”, relató Daniel, sollozando.

Asimismo, pidió que se investigue a la anestesióloga que no contaría con el Registro Nacional de Especialista y pidió sanción para el personal que resulte responsable de la muerte.

Y policías de la comisaría de Chilca, la mañana de ayer, llegaron hasta la vivienda del Jr. Orellana, donde falleció Flora Villanueva Tacuri (58), tras caer de las escaleras.