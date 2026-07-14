Han transcurrido más de doce años desde el inicio del proyecto de mejoramiento del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen y, aunque el Gobierno Regional de Junín prevé entregar la obra en octubre, el cuerpo médico del nosocomio advirtió que desconoce el estado real de la infraestructura y la forma en que operará el nuevo establecimiento. A ello se suma que el hospital actual continúa atendiendo en condiciones declaradas de riesgo alto, situación que pone en peligro tanto a pacientes como al personal de salud.

La presidenta del cuerpo médico del Hospital El Carmen, Rosa Cervera, cuestionó que los profesionales nunca hayan sido incorporados en el seguimiento del proyecto, pese a que serán quienes trabajarán en la nueva infraestructura. “Nosotros como parte usuaria no sabemos cuál es la realidad de la infraestructura. No sabemos el avance físico ni el avance presupuestal y nunca nos han consultado”, sostuvo.

Infraestructura del Jr. Puno con deficiencias

Según informó la profesional, el cuerpo médico desconoce qué servicios serán trasladados, cómo se distribuirán áreas críticas como UCI Neonatal, UCI Pediátrica, Ginecología y Neonatología, y ni siquiera ha recibido los planos del proyecto. Además, advirtió que algunos ambientes serían más reducidos que los actuales y que especialidades incorporadas en los últimos años no habrían sido consideradas.

“No sabemos qué servicios van a subir, no tenemos los planos y nos dicen que recién los entregarán cuando termine la obra”, afirmó.

Durante una reciente visita técnica, los médicos observaron columnas y vigas de reforzamiento que atraviesan parte de las ventanas, además de filtraciones de agua reportadas anteriormente. Estas observaciones coinciden con el Informe de Control Concurrente N.° 11283, emitido por la Contraloría el 24 de mayo de 2023, donde también se advirtió la instalación de tuberías del sistema contra incendios en escaleras de evacuación y que, según la galena, tampoco se conoce si se levantó esa observación.

Mientras tanto, el hospital ubicado en el jr. Puno continúa operando en condiciones críticas. Según detalló Cervera, mediante la Resolución de Gerencia de Seguridad Ciudadana N.° 592-2026-MPH/GSC, emitida el 27 de febrero de 2026, la Municipalidad Provincial de Huancayo declaró la infraestructura en Situación de Emergencia – Nivel de Riesgo Alto, debido al deterioro de la edificación, el hacinamiento, la alta vulnerabilidad frente a sismos e incendios y la falta de espacios adecuados para responder a emergencias.

Nueva infraestructura con observaciones

La presidenta del cuerpo médico recordó que durante el último año y nuevamente este 2026 se registraron explosiones de balones de oxígeno en el área de Neonatología, una de las cuales habría afectado a un trabajador. A ello se suma el hacinamiento, la falta de ventilación y el deterioro de diversos ambientes.

“No solamente está en riesgo la población; también quienes trabajamos aquí todos los días”, afirmó.

Agregó que trasladarse a una infraestructura cuyo funcionamiento aún no está claramente definido podría reproducir las mismas deficiencias actuales.

“No podemos pasar de un hospital colapsado a otro que no responda a las necesidades reales. No podemos esperar que ocurra una tragedia para recién tomar decisiones”, concluyó.