Un adolescente de 15 años, identificado con las iniciales M.L.Q.L., perdió la vida tras caer desde el tercer piso de una vivienda en construcción ubicada en la intersección de la av. General Córdova y el jirón San Martín, en Chilca. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana. El menor terminó tendido en la vereda y presentaba sangrado en la cabeza. Cuando fue encontrado ya no presentaba signos vitales.

Según sus familiares, el adolescente padecía epilepsia y sufría ataques con frecuencia, motivo por el cual no asistía al colegio y recibía educación de manera particular. Su abuelo, Mario Quispe, contó que Mateo acostumbraba levantarse temprano y que, aparentemente, aquella madrugada habría salido de su cuarto con la intención de ayudar en unos trabajos de construcción que se realizaban en la vivienda. El familiar presume que en ese momento el menor habría sufrido uno de sus ataques, perdió el equilibrio y cayó desde el tercer piso.

El abuelo recordó al menor como un adolescente trabajador y cariñoso con su familia.

“Él era muy cariñoso, a mí me quería, totalmente”, expresó con nostalgia. El menor era uno de los tres hijos de la familia. “Era trabajador y un buen chico”, recordó también su abuelo, quien contó que solía levantarse temprano para realizar sus actividades.

La zona fue acordonada mientras efectivos policiales y peritos realizaban las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Los especialistas inspeccionaron los diferentes pisos de la vivienda en construcción, especialmente el ambiente donde se encontraba el adolescente, además de revisar el punto desde donde se habría producido la caída. También efectuaron las diligencias correspondientes al cuerpo del menor, recogiendo elementos que permitan establecer cómo ocurrió el hecho.

El caso quedó en investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte del adolescente. Mientras se desarrollaban las diligencias, familiares y vecinos permanecieron consternados por la tragedia que acabó con la vida del adolescente de 15 años.