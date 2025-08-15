“Es una problemática social que requiere atención urgente”. La directora adjunta del hospital El Carmen, Dra. Ángela Alvarado, advirtió que en lo que va del 2025 ya se han registrado siete casos de intoxicación etílica aguda en menores de 10 a 14 años, cifra que se acerca peligrosamente a los diez que se reportaron en todo el 2024.

“La mayor cantidad de casos que tenemos es en la etapa adolescente, teniendo mayor incidencia en mujeres”, señaló la galena. El caso más alarmante fue el de una niña de solo 10 años que llegó inconsciente por consumo de alcohol.

Una situación peor

Las fechas de mayor incidencia coinciden con periodos vacacionales, como febrero, marzo y julio, este último en donde se celebran las fiestas de santiago, donde adolescentes pueden acceder con facilidad a bebidas alcohólicas. “Estos cuadros están mayormente relacionados con adolescentes desprotegidos, que sufren abandono o viven con familiares que no son sus padres”, precisó Alvarado.

Las complicaciones de una intoxicación alcohólica pueden ser fatales y causar daño neurológico, convulsiones, falla renal, acidosis metabólica, coma e incluso muerte cerebral. “El alcohol puede matar al paciente si no se atiende de manera inmediata”, alertó la Dra. Alvarado.

Las autoridades del nosocomio aseguraron que el hospital trabaja con un abordaje multidisciplinario que involucra médicos, psicólogos, asistentes sociales y, en algunos casos, la Policía Nacional, para atender no solo la emergencia médica, sino también el contexto social que la provoca.