El director de la Red Valle del Mantaro, Christian Matamoros informó que a diario unos mil pacientes acuden en busca de atención al centro de salud La Libertad, cuya infraestructura está declarada en alto riesgo por Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

MIRA ESTO: La mitad de los nuevos casos detectados con VIH en el 2022 son gestantes en Huancavelica

En la resolución de gerencia de Seguridad Ciudadana N°3046 del 5 de octubre del año 2022, resuelve declarar en alto riesgo el inmueble ubicado en el jirón Huancas N°695 por el peligro inminente colapso ante la ocurrencia de un sismo.

En el documento precisan que hay filtraciones de agua, lo que deteriora la pintura, el ambiente del establecimiento está húmedo. Además hay rajaduras en las paredes y columnas que generan una situación de muy alto riesgo para las personas que habitan.

Asimismo, el ambiente donde funciona el centro de salud no es el adecuado, ya que originalmente fue construido como centro de alimentación. Esto ocasiona que el almacén de residuos sólidos se ubique al costado del almacén de alimentos y esto ocasiona un riesgo de contaminación para los pacientes como para el personal que laboran en dicha institución.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Conoce aquí lo que está permitido pedir en la lista de útiles escolares y lo que no

Otro problema es que no cuenta con planos estructurales, las conexiones eléctricas no son las adecuadas y no tienen un tablero de distribución, por lo que también está expuesto a riesgo eléctrico.

El director de la Red Valle Mantaro, Christian Matamoros dijo que ante las múltiples deficiencias en la infraestructura del centro de salud I-4 de La Libertad, es necesario una nueva construcción, pero mientras tanto tendrán que trasladarse a un nuevo local que podría ser el excentro materno infantil de El Tambo.

Mientras que el traslado se de están realizando el mantenimiento y también han pedido una nueva calificación del área de infraestructura del Gobierno Regional de Junín que se ejecuta esta semana.