Un violento accidente de tránsito encendió las alarmas. Un niño de 8 años, estudiante del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Domingo Faustino Sarmiento, terminó dando gritos desgarradores luego de ser arrollado por una miniván de transporte público en el jirón Omar Yali a escasos metros del jirón Ica. El menor permaneció tendido en la calzada por más de 40 minutos.

El vehículo involucrado en el siniestro es la miniván de la empresa Santa Rosa (flota 182, colectivo N.° 30), con placa de rodaje W4J-218, la cual quedó retenida por las autoridades policiales para las diligencias de ley.

El chofer de la unidad refirió que el niño habría salido corriendo de manera intempestiva hacia la pista, lo que le impidió frenar a tiempo. Sin embargo, testigos de la zona y representantes del plantel cuestionaron esta versión e indicaron que el conductor habría estado manipulando su teléfono celular al momento del impacto.

Lo que generó mayor indignación entre la comunidad educativa y los transeúntes fue la alarmante demora en el auxilio. Representantes de la escuela denunciaron que, pese a las insistentes llamadas a los servicios de emergencia del SAMU, Serenazgo y la Policía Nacional, el auxilio médico tardó cerca de 40 minutos en llegar al lugar. Ante la urgencia, el personal docente tuvo que utilizar una camilla del propio colegio para estabilizar al menor que fue llevado en un patrullero.

A pesar de ser zona rígida, los docentes indicaron que vehículos se estacionan obstaculizando la vista de los infantes.