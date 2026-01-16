La crisis de la basura en el distrito de El Tambo no tiene freno. Debido a la acumulación y la falta de recojo, vecinos de la Ciudad Universitaria llegaron incluso a quemar montículos de residuos sólidos, lo que representa un grave atentado ambiental.

Este hecho podría acarrear sanciones administrativas y hasta denuncias penales contra la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT), según advirtió el gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Jhansell Espinoza.

REINCIDENCIA

A la gravedad del atentado ambiental se suma que la comuna tambina ya ha sido sancionada en dos ocasiones por la provincial durante el 2025, precisamente por desatender el recojo de residuos.

“El hecho de que los ciudadanos comiencen a quemar la basura es un delito que afecta al medio ambiente y la salud de la población. Esto es mérito, me imagino, de que El Tambo todavía tiene dificultades para hacer el recojo en su jurisdicción”, expresó Espinoza.

El funcionario advirtió que, en los próximos días, la Gerencia de Servicios Públicos realizará una supervisión en el distrito. Si la situación se ha agravado a pesar de las multas previas y persiste la quema de desechos, se procederá por la vía penal.

“Lo que cabría es una denuncia penal, ya que hemos agotado los procedimientos administrativos sancionadores. Si este problema continúa, nosotros tendríamos que hacer la denuncia”, advirtió.

Durante el 2025, El Tambo llegó a registrar más de 90 puntos críticos de acumulación; a la fecha, según Espinoza, estos se han reducido a poco más de 20. Aun así, la crisis persiste y podría terminar con varios funcionarios denunciados ante la Fiscalía.