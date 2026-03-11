Una mujer de 60 años resultó con un corte en la mano derecha luego de denunciar que fue agredida por su esposo en su vivienda ubicada en el barrio 9 de Octubre, en el distrito de Chilca.

El hecho fue reportado mediante una llamada de emergencia que movilizó a los serenos hasta la intersección del jirón Humboldt y el jirón Jorge Basadre. En el lugar, Hermelinda Gabriel Romero señaló que su esposo, Raúl Álvarez Quispe (62), quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, la habría agredido física y psicológicamente, indicando además que este tipo de episodios se repetiría con frecuencia.

Tras la agresión, el presunto atacante huyó del domicilio con rumbo desconocido. La víctima fue auxiliada por personal de serenazgo y trasladada a la posta del distrito para recibir atención médica.

Posteriormente, la mujer fue conducida a la comisaría de Chilca para presentar la denuncia correspondiente, quedando el caso en investigación en la sección Familia.