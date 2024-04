Cruel castigo. Su cuerpecito estaba lleno de hematomas y rasmillones; tenía las manitos hinchadas y sentía dolor. Cuando policías de la comisaría de El Tambo y serenos entraron a la casa de la Av. Esperanza, el pequeño Brayton (5), estaba en la cama. Los gritos de dolor por los golpes con un palo de escoba, habían sido escuchados por los vecinos que llamaron al Serenazgo y Policía.

“Para que voy a negar, si yo le he pegado porque se salió de la casa, lo he estado buscando. A mí también me han educado así”, dijo Danitza Palomino A. (23), al ser interrogada. Al ver las lesiones que tenía el niño, la suboficial Liz Poma, rompió en llanto y abrazó al menor con todas sus fuerzas. Ante las evidencias del maltrato, la madre fue detenida..

Una vecina contó que la madre rompió la escoba en la espalda del menor que fue abandonado por su padre y solo dejó de golpearlo ante los reclamos. A las 9 de la noche del viernes, las autoridades detuvieron a la madre.

“Los denunciantes registraron audios y fotografías del maltrato. La intervenida acepta que pegó a su hijo porque salió a la calle a jugar. El menor será llevado a la Unidad de Protección Especial (UPE)”, dijo el comandante PNP Erick Acosta. Al ser llevada al médico legista, Danitza, rompió en llanto, repitió que le pegó a su hijo porque se salió de la casa y al ser consultada si estaba arrepentida, ella movió la cabeza afirmando que si lo estaba.