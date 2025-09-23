El Gobierno Regional de Junín, cursó hasta tres cartas a la empresa china que ejecuta la obra del nuevo hospital El Carmen, a fin que se instalen más frentes de trabajo y puedan avanzar rápidamente en la ejecución de la obra.

“La obra del nuevo hospital El Carmen tiene un avance físico del 38% y un 40% en el equipamiento. Esto se debe a que la empresa no abrió mas frentes de trabajo, pese a que se dieron los adicionales. Es un tema que estamos peleando y presionando a la empresa ejecutora, a quienes les pagamos todas las valorizaciones”, manifestó el gerente de Infraestructura del Gore Junín, Rony Vejarano.

Por su parte, el director regional de salud de Junín, Clifor Curipaco López, manifestó que aunque la fecha de entrega del nuevo hospital El Carmen, está prevista para mayo del próximo año. La Gerencia de Infraestructura, asume otras acciones como la intervención económica a determinadas obras.

“Cuando desarrollamos procesos de selección y gana un postor, y al ver que no pueden con la ejecución del proyecto, la gerencia de Infraestructura a través del Gore Junín se vuelve como un consorcio en la ejecución de los presupuestos que se tiene de acuerdo a una valorización y se pueden reducir costos”, explicó.

De otro lado, el presidente de la Federación Médica en Junín y ginecólogo en el hospital El Carmen, Walter Matos, manifestó que a la fecha no se conforma la comisión de seguimiento de la obra, porque no se emitió la resolución.

Además presumen, que no quieren que se verifique en qué condiciones está la obra, porque temen que haya algo malo en ejecución de la obra, donde -por ejemplo- los fierros se estarían oxidando.

“Pedimos que se sinceren y se declaré inviable el proyecto o si está bien que se culmine”, recalcó, recordando que en la obra ya se invirtieron 360 millones desde el inicio de su ejecución en el año 2014.