Los pacientes y sus familiares tienen que hacer colas por más de 20 horas para conseguir una cita para el servicio de medicina física y rehabilitación en el hospital Daniel Alcides Carrión.

Ayer al promediar las 10 de la mañana, habían por lo menos unas 30 personas en una larga fila donde hallamos ancianos, madres con bebés en los brazos, mujeres y varones.

“Yo llegué a las 3 de la mañana, me quedaré todo el día, la tarde, dormiré en la noche y madrugada para que el viernes (hoy) a las 7 de la mañana nos den el cupo, para medicina física y rehabilitación, yo sufro dolor de espalda y aún así me quedó en todo el frío, esto no es justo, pero no hay otra manera de conseguir la cita”, dijo Alejandro Rafael de 73 años.

Susana Rosales Rojas, resignada, comentó que tenía que quedarse también para conseguir una cita para su suegro que es una paciente con discapacidad.

“Nosotros tenemos que soportar la lluvia y el frío en la calle es un drama conseguir una cita, pero que se hacen solo hay 45 cupos si estás atrás ya no consigues, tienes que estar un día antes” reclamó Margarita Contreras Mandujano, cuyo esposo requiere cita en rehabilitación para tratarse el dolor a la columna.

Las personas dijo que solo hay 45 cupos, y para conseguir uno tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano, ya que una terapia en un consultorio particular cuesta más de 100 soles y un pacientes necesita varias.