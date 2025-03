Una denuncia en el Día Internacional de la Mujer conmocionó a la ciudad de Huancayo, se trata del caso de la señora Rosa Casas y sus hijas Andrea (13) y otra menor de un año, quienes fueron secuestradas y atacadas por su pareja, lamentablemente la adolescente de 13 años recibió 15 puñaladas en la espalda.

Según la denuncia de la señora Rosa, ella tomó la decisión de separarse de su pareja, José Luis Mendoza Curasma, quien se negó, le quitó el celular y encerró a las tres mujeres en su vivienda, mientras él resguardaba la puerta con dos cuchillos en la mano, durante dos días, en los cuales la madre y sus hijas no tuvieron alimento. El día jueves 6 de marzo al promediar las 7:00 de la noche la madre intentó salir y ocurrió el ataque.

“Yo no podía gritar nada, porque tenía miedo que nos haga algo, él estaba con el cuchillo. Ese día mi bebé de un año ya no aguantaba el hambre y lloraba, escuché que mi cuñado había llegado a mi casa y quise salir”, relató Rosa.

Cuando la mujer quiso salir con sus hijos, su pareja le dijo “Si tu me quieres dejar voy a matar a mi hija”, es entonces cuando el padre de la menor de un año se lanzó contra ella, pero Andrea (13) protegió a su hermana y recibió 15 puñaladas en la espalda, la madre intentó quitarle los cuchillos y también salió herida. Tras el ataque la menor quedó desangrándose en el piso, a la vista de la hermana del agresor y su pareja que nada hicieron por auxiliarla.

TE PUEDE INTERESAR: Junín: No llegan vacunas contra la influenza a centros de salud y hospitales

La madre buscó ayuda por casi tres horas, hasta que logró trasladar a su hija al hospital el Carmen, donde le diagnosticaron con una lesión en el pulmón. Antes de irse dos policías llegaron a su vivienda y Rosa señaló a su pareja José Luis Mendoza como el responsable del hecho. Más tarde, la mujer fue a interponer la denuncia pensando que el agresor ya había sido detenido, sin embargo, le informaron que se dio a la fuga.

Rosa Casas también denuncia el robo de sus bienes, señala que el agresor se habría llevado 37 mil soles y bienes de valor. Entre lágrimas pide justicia por su hija, “pido que investiguen a los policías que llegaron a mi casa y por qué no detuvieron a ese señor, también pido que investiguen a mis cuñados porque no le brindaron auxilio a mi hija y sobre todo que detengan a José Luis porque no nos sentimos seguras”, mencionó.