Padres de familia y estudiantes protestaron en los exteriores de la UGEL Huancayo para rechazar el posible retorno de un docente de la institución educativa Luis Aguilar Romaní, en la especialidad de electrónica, acusado de reiterados casos de maltrato y abandono de sus funciones.

Los manifestantes denunciaron que el profesor, identificado como Edu Fabián, no cumple con dictar clases de manera regular, se ausenta constantemente y habría incurrido en agresiones físicas y psicológicas contra alumnos. Según señalaron, este caso se arrastra desde años anteriores y, pese a las sanciones, el docente ha sido reincorporado en varias ocasiones.

Asimismo, cuestionaron la falta de acciones por parte de la dirección del plantel, indicando que no se tomaron medidas efectivas frente a las denuncias. Los padres afirmaron que fueron derivados a la UGEL sin obtener soluciones concretas, lo que motivó la protesta.

Los manifestantes exigieron que el docente no regrese a la institución y advirtieron que no permitirán su ingreso, mientras esperan un pronunciamiento de las autoridades educativas que garantice la seguridad y bienestar de los estudiantes.