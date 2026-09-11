El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré Ramos manifestó que los paseos escolares estarán permitidos siempre y cuando, los directores de las instituciones educativas en coordinación con los padres de familia, presenten un plan de prevención y protocolo de seguridad a la Dirección Regional de Educación, que garantice la integridad del alumnado.

Para que se autoricen los paseos se tienen que elaborar un plan que se eleva a la Dirección de Gestión Pedagógica de la DREJ, se debe contar con la autorización de los padres de familia, acotó.

medidas. Se trata de un plan de trabajo en el cual se establecen las medidas que va a tomar la dirección de la institución educativa, determinar a los responsables de conducir a los estudiantes, los padres de familia tienen que acudir a estos paseos. Además se tienen que asegurar que las movilidades tengan las condiciones establecidas por la Dirección Regional de Trabajo y que cuente con la autorización del Ministerio de Transportes. El conductor del bus debe contar con el Soat vigente para la cantidad de pasajeros que lleva.

Invocó que el paseo no debe ser el mismo 23 de setiembre sino podría ser antes o después, además se debe evitar que se realice donde cerca a ríos, lagos o lagunas. Por cada aula, se debe garantizar la presencia de 2 a 3 padres de familia que ayuden a controlar. Los directores, antes del paseo deben revisar las mochilas, para evitar que se camufle alcohol o algún otro tipo de sustancia prohibida o elementos punzocortantes. Se debe exigir que en los lugares donde se realizará el paseo también cuenten con las medidas de seguridad.