Una discusión por la circulación de vehículos terminó en una violenta pelea entre dos conductores en la intersección de las avenidas Orión y Galaxia, en el sector de la Cooperativa Santa Isabel, en Huancayo. El incidente movilizó a personal de Serenazgo y de la Policía Nacional, quienes acudieron tras recibir una alerta sobre una gresca en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos hombres agrediéndose mutuamente y con visibles lesiones. Según las primeras versiones, ambos serían conductores de la línea 30 Santa Rosa. Uno de ellos, chofer de un vehículo de placa D5H-281, denunció haber sido golpeado con un objeto contundente por el conductor de la unidad de placa D8P-446, sufriendo una presunta fractura en el tabique nasal.

De acuerdo con la información preliminar, el enfrentamiento se habría originado luego de que uno de los vehículos circulara con luces altas y neblineros encendidos, dificultando la visibilidad del otro conductor.

Minutos después, familiares de los involucrados llegaron portando palos y piedras con la intención de continuar la confrontación, por lo que fue necesaria la intervención de serenos y policías. Ambos conductores fueron trasladados a la Comisaría Central para las diligencias respectivas y posteriormente al Hospital Daniel Alcides Carrión para su evaluación médica.