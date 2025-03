El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el 2024 la población ocupada de la ciudad de Huancayo alcanzó a 254 mil 100 personas, respecto al año anterior, decreció en 2 % (-5 mil 300 personas). Así lo reveló en el informe técnico Perú: Indicadores del mercado laboral a nivel nacional y de 27 ciudades, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

Análisis

El economista Jesús Sánchez Marín, explicó que, la población ocupada está estrictamente relacionada con el crecimiento económico, pero si el crecimiento económico es bajo o no hay un crecimiento económico fuerte, puede decrecer y ha pasado en Huancayo y en el país. “El crecimiento económico ha sido negativo, y eso se ve en que no han creado más empleos”, manifestó.

A su turno, el economista Daniel López Lizano, sostuvo que, “la población ocupada para el 2024 sufrió una caída, eso quiere decir que tenemos las consecuencias de una suerte de crisis en nuestra economía, cabe resaltar que es ligera, sin embargo, de no controlarse podría agudizarse”.

Informalidad

En el 2024, en Huancayo, el 67 % de la población ocupada tenía empleo informal, es decir, relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no tienen cobertura de protección social y carecían de prestaciones relacionadas con el empleo. “Ahora las consecuencias para el empleado de no contar con empleo formal, es la falta de aporte para un seguro de salud, tampoco se tiene el aporte para su sistema de pensión ya sea público o privado, no se tributa porque no se está en planilla, dejándose de percibir impuestos por cuarta o quinta categoría ello para el fisco”, precisó.

Mientras tanto, Sánchez Marín, dijo que el empleo informal es un efecto de una economía nacional que no crece. “El Perú y Huancayo no tienen la capacidad de acumular capital, consecuentemente no se genera más empleo. La informalidad es un efecto, no una causa”, alegó. Agregó que el autoempleo enfrenta la estrategia de sobrevivir en una economía en la que ni el mercado genera empleo ni el Estado da un subsidio, a diferencia de otros países.

“Las personas buscan cómo sobrevivir. Al tener este tipo de dinámica, los ingresos económicos son bajísimos. Inclusive hay mano de obra calificada, que se encuentra haciendo servicio de cambio de dólares, de taxista, entre otros, porque no hay puestos de trabajo. Y solo cubren los aspectos básicos de comida, vivienda y vestido” remarcó. De acuerdo al sexo, el 69,3% de la población ocupada femenina tenía empleo informal, siendo 4,5 % más que la población ocupada masculina (64,8%).

Soluciones

Daniel López, subrayo que para reducir la informalidad es que por el sector público se genere más compromiso con el privado con respecto a la normatividad laboral, normatividad tributaria, categorizando los tipos de empresa una mype no es igual a una gran empresa, segundo gestando programas que sean sostenidos en el tiempo, formar personas que a mediano plazo tengan empresas comunales, cooperativas, asociaciones, etc.

Finalmente, Sánchez Marín, sostuvo que el Estado y el sector privado deben generar más empleos, y esto se da por la acumulación de capital que va a exigir mano de obra calificada e incrementar sueldos. “Se va a dar un crecimiento económico si se acumula capital para crear más empleos. Sin embargo, sin estabilidad social, económica, política y cero corrupción, no habrá crecimiento y desarrollo”, puntualizó.

