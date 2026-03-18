Un grupo de pobladores provenientes de diversos anexos se concentró en la Municipalidad Provincial de Huancayo para exigir que las utilidades de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo sean destinadas a obras prioritarias como saneamiento básico y pavimentación en sus sectores.

Con carteles en mano y el uso de megáfonos, los manifestantes denunciaron que sus principales necesidades han sido postergadas durante años por las autoridades locales. “Queremos agua, desagüe y pistas. No más promesas”, se escuchaba entre los reclamos durante la protesta.

La movilización ocurre en medio del debate del Concejo Municipal sobre el destino de las utilidades de la entidad financiera edil. En el documento en discusión se plantea recomendar la priorización de una serie de proyectos para ser financiados con dichas utilidades correspondientes a los periodos 2024 y 2025. Sin embargo, los ciudadanos cuestionan que muchas de estas iniciativas no responden a las necesidades urgentes de sus comunidades.