¿Dónde está Samir?, es la pregunta sin respuesta que los detectives de la Divincri buscan descubrir. Ayer, durante todo el día, los efectivos estuvieron en la casa de los padres de William Poma Sierra (27), principal sospechoso del asesinato de Samir Pillco Soto (19), ubicada en el sector de Cullpa Pampa en Cullpa Alta.

Junto a los agentes estaba “Kiara”, la mascota de la unidad canina de la PNP, experta en búsqueda de cuerpos. Después de escarbar con barretas, picos lampas, se halló restos de prendas quemadas, cable de cargador y zapatillas. Todo fue recogido para saber si le pertenece a la victima desaparecida hace 10 meses.

“Por favor Kiara encuentra a mi hermano. Dios ayúdanos a encontrar a Samir”, decía sollozo el hermano mayor de Samir quien salió de su casa el 4 de noviembre para trabajar como cobrador, pero recibió la llamada de su enamorada Saray Joselin Vera Aranda (19), se bajó de la combi en el anexo Uñas y desapareció.

Según las investigaciones, William Poma, pareja de Saray Vera, habría descubierto que la joven también tenía una relación amorosa con Samir, por ello la habría obligado a citarlo en Uñas, donde sus verdugos lo esperaban Poma Sierra, su amigo Alfredo Sánchez López y dos venezolanos no identificados. Según la acusación, a Samir, lo secuestraron, lo encerraron en una casa del sector Cullpa Alta para luego matarlo y enterrarlo. El coronel PNP Angel Leo, dijo que no descansarán hasta encontrar el cuerpo.