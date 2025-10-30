Un escolar de solo 14 años de edad, fue captada por Facebook por un sujeto que se hacía pasar como un joven de 20 años. Luego de un mes logró convencerla para que sean enamorados, sin embargo la menor habría terminado siendo víctima de abuso sexual.

Según contó la menor de 14 años, hace poco más de un mes fue captada por un sujeto que señaló tener 20 años y buscó enamorarla. Para este objetivo, todos los días iba a la hora de salida de su colegio y la esperaba con algún regalo o dulce, logrando su cometido.

El último 27 de octubre, siguió la misma rutina. La menor fue abordada por el sujeto en los exteriores de su plantel; sin embargo, en esta ocasión le pidió que fueran para su cuarto, donde al parecer viviría, ubicado en el barrio Ocopilla de Huancayo, donde le habría insistido para ingerir licor y posteriormente abusar sexualmente de ella.

La adolescente terminó contando todo lo ocurrido a su progenitora, quien acudió, la mañana del 28 de octubre, ante la comisaría de Huancayo y a través de la División de Investigación Criminal (Divincri) se realizó las diligencias y un operativo que en la noche de ese mismo día permitió la detención de Nelvin Luis L.M.(26), cuando se encontraba dentro de un chicharronería, ubicado en la avenida 9 de Diciembre, del distrito de Chilca.

Los agentes lograron la incautación de un celular y detuvieron al varón por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual contra una menor, la misma que fue referida a medicina legal ubicado en el distrito de Hualhuas, para continuar con las diligencias de ley.

Un delito recurrente

Según las últimas denuncias presentadas por casos similares, en lo que va del año, se estima que unas 10 menores de edad habrían sido captadas bajo la misma modalidad, a través de redes sociales y por sujetos que buscan enamorar a sus víctimas para dar rienda suelta a sus bajos instintos.

Al igual que en este último caso, el Ministerio Público, tomó acciones para continuar con las diligencias legales.