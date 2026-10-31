Los precios de las flores se incrementaron en los mercados y ferias de Huancayo, los más preocupados son los deudos que en esto días acuden a llevar sus ramos en las tumbas y nichos de sus seres queridos.

COSTOS. En la feria de flores en Ocopilla, los comerciantes dijeron que la sequía en Tarma, la producción se redujo en un 50%. Los vendedores mayoristas vendían la docena de gladiolos a 20 y 25 soles y hasta 35 soles, otros los vendían hasta 15 soles de acuerdo a la calidad.

En el mercado de flores del jirón Cajamarca, el costo era de 20, 25 y 30 soles. Las rosas entre 20 a 25 y 30 soles. La vara de lirios está a 10 soles con 5 a 6 flores. Las canastas florares a 25 soles. Las astromelias a 10 soles, dijo la comerciante. En el mercado de flores existen 32 puestos que atenderán desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Los paquetes de alelíes está a 50 y 70 soles. El paquetes de los pompones blancos y amarillos en Ocopilla costaba hasta 40 soles. El presidente de los comerciante de la feria de Ocopilla, Pedro Camarena invocó a la población a acudir a comprar las flores, puesto que hay 50 camiones mayoristas y 70 minoristas. Los paquetes de alelíes costaba desde los 8, 10 y 12 soles para el alcance de la población. El gerente de Promoción Económica de la Municipalidad de Huancayo, René Lazo, dijo que se coordinó con el serenazgo y municipales para el control de la seguridad y el tránsito vehicular, por el cierre de la calle donde se realiza la feria.