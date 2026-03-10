El equipo profesional de Flamengo FBC que representa a la región Junín en la Liga 1 Femenina, presentó al cuerpo técnico y jugadoras que son parte de esta temporada 2026. La consigna es quedar entre los 6 mejores de los torneos Apertura y Clausura.

El equipo

El cuerpo técnico está integrado por el experimentado DT José Manuel Zevallos Ochoa y el preparador físico Joel Cochachi Canchan.

“Tenemos mucha confianza en las chicas y sabemos del profesionalismo que tienen. Todavía estamos esperando la llegada de 3 refuerzos, pero el equipo ya se encuentra al 100% en el aspecto físico y táctico para iniciar la Liga 1 este fin de semana ante A. Andahuaylas”, señaló el estratega.

El equipo femenino, está integrado por las arqueras Himelda Mónica Albinagorta Orejón, Rosibel Adriana Rojas Castillo y Margory Kanixa Soto Huarancca.

En la parte defensiva se tendrá a Cinthia del Rosario Bendezú Ancasi, Mariluz Abigail Urcucullay Campos, Abahí Anette Magallanes Carrera, mientras que como laterales se contrató a Jazmín Analí Borja Quispe, Dayana Yisel Vilca Quinto, Yanei Milagros Moreno Vilcapoma.

La lista continúa con las extremos Rubelys Perea Largacha (colombiana), Sarai Yamsmina Sánchez Huanaco, Kiara Betatriz Lucas Reyes, Nayeli Quiroz Carhuatanta. Como volantes se tiene a Flor del Rocío Soto Arroyo, Esther Noemí Guevara Moreyra, Ana Beatriz Tarantino (Brasil), Magaly Soto Contreras, Danitza Fabiola Martínez Carbajal, mientras que las encargadas del ataque en la delantera son: Sintia Liz Rojas Suarez, Faithe Alyssa Saccsara y Sara Margot Jurado Pinto.

“Estamos en busca de más refuerzos del medio local por el tema de los tiempos en la Liga 1 Femenina, Actualmente contamos con jugadores con experiencia y jóvenes”, manifestó el gerente deportivo de Flamengo FBC, Gabriel Ticse.

Sin cambios

El año 2025, tras la compra del equipo femenino de fútbol profesional, se evaluaba el cambio de nombre del Flamengo a Sport Águila, sin embargo esto ya no sucedería.

“Por temas de posicionamiento del equipo, decidimos ya no realizar el cambio y el equipo se queda con el mismo nombre. Cambiarlo sería inicia de cero nuevamente”, acotó Ticse.

Este fin de semana el equipo de la Incontrastable debuta en la Liga 1 Femenina, ante A. Andahuaylas, en la ciudad que lleva el mismo nombre, en la región Apurímac.