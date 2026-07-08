La Dirección Regional de Salud de Junín, confirmó el primer caso de sarampión en la región Junín. Se trata de un menor de 7 años , residente en Huancayo y cuya atención fue notificada en el centro de salud de Chilca.

El caso se confirmó luego que el Instituto Nacional de Salud emitiera el resultado positivo mediante la prueba molecular (PCR). Luego del diagnóstico se activaron de manera inmediata los protocolos establecidos para la vigilancia epidemiológica y la respuesta frente a enfermedades inmunoprevenibles.

vacuna. La directora de Inmunizaciones, Jenny Camarena invocó a los padres de familia a permitir que los niños sean vacunados con las dos dosis, ya que Junín apenas llega a un 30%.

“El cierre de brechas es lento”, acotó. Además, dijo que en Junín, hay 36 casos sospechosos de sarampión, el último confirmado. Toda persona con fiebre y erupción en la piel es sospechoso de sarampión.

La Dirección de Epidemiología y la de Inmunizaciones ejecutan acciones de investigación epidemiológica, identificación y seguimiento de contactos, monitoreo de posibles casos relacionados y el bloqueo vacunal en el entorno del caso confirmado, con el objetivo de cortar la cadena de transmisión.