Una parte del dinero en efectivo que habría sido regalado a través de una palpa, se logró recuperar de un incendio que terminó quemando tres ambientes de una vivienda en Chilca. Bomberos de Huancayo y El Tambo, así como los serenos del distrito, acudieron para sofocar las llamas.

Cerca de las 3:00 de la tarde del último domingo, una intensa humareda alertó a los vecinos de la cuadra 15 del jirón Humboldt, en Chilca, quienes se percataron que en el interior se quemaban los ambientes de un taller mecánico.

“Cuando llegamos encontramos que todo se estaba quemando y no había nadie en el interior”, comentaron los serenos que acudieron para el apoyo.

También se hicieron presente los hombres de rojo, de la Compañía N° 30 de Bomberos de Huancayo, quienes lograron sofocar las llamas y recuperar algunos bienes de valor del interior del predio.

“De lo que es daños personales no hemos tenido ningún herido, los dueños de la vivienda al momento del siniestro no se encontraban. Hay algunos bienes que se han ido recuperando mientras se movían los escombros y se ha entregado a los propietarios”, refirió el comandante de Bomberos, Arif Torres.

Trascendió que parte del dinero que fue entregado en palpa, también se habría quemado, los bomberos recuperaron algunos sobres donde todavía se hallaban billetes intactos y se los entregaron a los propietarios.