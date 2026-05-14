La muerte de casi 8 millones de truchas de la cuenca del río Yarucyacu, en el distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, todavía sigue siendo una interrogante sin respuesta concreta. La mesa de trabajo donde se informó los resultados de la toma de muestras, terminó dejando más dudas en la población y a las autoridades qué decisiones sobre acciones a tomar.

Tras la alerta de contaminación ambiental en la cuenca del río Yarucyacu, tres instituciones acudieron a la zona para la toma de muestras, una de ellas es la Policía Nacional del Perú a través de la Unidad del Medio Ambiente, cuyo resultado informado es la de muerte de truchas por cianuro. Esto despertó la alerta en la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, cuyas autoridades decidieron paralizar actividades acuícolas.

Otra de las instituciones que tomó muestras del mismo afluente entre el 27 y 28 de abril pasado, es la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Mediante recorridos aguas arriba y aguas abajo del río.

Las muestras recolectadas fueron remitidas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), donde se analizaron parámetros físicos y químicos que permitieron evaluar la calidad del agua y contar con resultados que sustenten las acciones correspondientes dentro de las competencias institucionales.

Entre los resultados presentados por esta segunda institución, es que el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) que es un instrumento de gestión ambiental en Perú que mide la concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos en el agua, se encuentra dentro de lo permitido, es decir, que no se halló contaminación que podría atentar contra vida de la flora y fauna silvestre.

La contradicción de resultados entre las dos primeras instituciones, terminó generando mayor incertidumbre en la población y autoridades locales, quienes piden informes detallados de lo que habría ocurrido con las truchas.

“La Policía mediante su informe toxicológico ha determinado que sí hubo contaminación y el mismo día el ANA tomó muestras del agua pero dice que el ECA está dentro de los estándares permisibles. Según el ANA las truchas se habrían desmayado u otros, pero nos hace suponer muchas cosas, por eso estamos pidiendo un informe detallado de la cadena de custodia y fotografías de la toma de muestras realizadas en el río”, expresó el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe.

Advierten

Por su parte la abogada de las comunidades también refirió que presentará acciones legales contra los funcionarios que no realizaron su labor.

“El ANA ha traído un resultado donde indica que toda la contaminación del río está dentro de los límites permisibles, y eso nos preocupa, porque nos preguntamos ¿Y por qué la muerte de más de 2 millones de truchas?, vamos a proceder contra todos los funcionarios que no han realizado su labor efectivamente”, señaló la abogada Galarza Solís.

La otra institución que tomó muestras es la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), pero todavía no hizo entrega de resultados.

La Dirección Regional de Producción, anunció la entrega de alevinos para los productores afectados.

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