La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 12520/2025-CR que plantea la Ley que declara de interés nacional la creación y el registro de la marca Ica, como estrategia de desarrollo para distinguir los productos y servicios del departamento de Ica.

Impulsan el turismo

“Se declara de interés nacional la creación y el registro de la marca Ica, como estrategia de desarrollo para distinguir los productos y servicios del departamento de Ica, que se caracteriza por su legado cultural, histórico y natural”, señala el artículo único de la propuesta.

El congresista Jorge Marticorena Mendoza (bancada APP), autor de la iniciativa, sostuvo que el proyecto se ha trabajado con la Cámara de Comercio de Ica y organizaciones que tienen que ver con el desarrollo turístico de dicha región.

“Este proyecto de ley que pretende declarar de interés nacional la creación y el registro de la marca Ica como estrategia de desarrollo para distinguir y posicionar los productos y servicios de nuestra región. Ica merece una marca propia. Es una de las regiones más productivas del país, lidera las agroexportaciones, destaca por sus piscos y vinos y cuenta con destinos turísticos de reconocimiento mundial como las Líneas de Nazca, la Huacachina y Paracas.”, argumentó.

Agregó que la creación de la marca Ica fortalecerá la competitividad regional, atraerá inversiones, impulsará el turismo y generará nuevas oportunidades de empleo y desarrollo sostenible.

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