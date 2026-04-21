El turismo interno en la región Ica mostró señales de dinamismo durante el año 2025, especialmente en los meses de mayor actividad festiva, cuando se incrementaron los viajes nacionales. Sin embargo, este repunte aún no logra recuperar los niveles previos a la pandemia.

Temporadas altas de turismo

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en 2019 se movilizaron alrededor de 194 mil pasajeros entre llegadas y salidas en vuelos domésticos, mientras que en 2025 el flujo alcanzó poco más de 154 mil, es decir, cerca de 40 mil pasajeros menos. Esto evidencia que la actividad aérea vinculada al turismo en la región todavía se mantiene en proceso de recuperación.

“En 2025 se ha visto una mejora en el turismo y en los vuelos dentro de la región, sobre todo en fechas festivas, cuando más personas se animan a viajar. Sin embargo, todavía no se alcanza el nivel previo a la pandemia, lo que muestra que la recuperación avanza de manera gradual”, comentó Patricio Lewis, especialista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Los meses de mayor movimiento se concentraron en la segunda mitad del año, destacando agosto, con más de 17 mil pasajeros. Le siguieron septiembre y octubre, meses en los que el incremento del tránsito aéreo también estaría asociado a celebraciones como el Señor de Luren, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Ica, además de la Semana Turística de Ica, que concentra eventos culturales, ferias y actividades orientadas a promover el turismo regional.

“El mayor movimiento de pasajeros registrado en esos meses muestra que las festividades y eventos culturales tienen un papel importante en la temporada alta. Además de su valor religioso y cultural, estas celebraciones suelen impulsar el turismo interno y generar mayor actividad en la región”, añadió el especialista.

En contraste, los meses de menor movimiento se registraron al inicio del año 2025. En febrero, por ejemplo, el aeropuerto movilizó poco más de 5 mil pasajeros, la cifra más baja de ese año, lo que refleja que el flujo de viajes hacia la región no se mantiene constante durante todo el año y que aún depende en gran medida de temporadas específicas. Esta variación mensual evidencia que el turismo interno continúa concentrándose en determinados periodos, principalmente cuando coinciden feriados, vacaciones y eventos.

Para inicios de este 2026, precisamente con respecto al mes de enero, se observa una ligera caída frente a enero de 2025, aunque la tendencia general sigue siendo de recuperación. En enero, el aeropuerto movilizó más de 11,200 pasajeros, una cifra cercana a la del mismo mes del año pasado (11,677), lo que muestra que la demanda de viajes se mantiene.

“Sostener el crecimiento del turismo regional dependerá también de la capacidad de fortalecer la conectividad aérea y de diversificar la oferta turística durante todo el año. Esto permitiría reducir la estacionalidad y consolidar un flujo de visitantes más sostenido, impulsando con mayor fuerza sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio, que dependen directamente del movimiento turístico en la región”, finalizó.

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