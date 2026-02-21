La compañía Claro Perú informó este sábado 21 de febrero sobre un corte parcial en sus servicios móvil, fijo y corporativo en Huancayo, ocurrido a las 7:52 a.m. por la rotura intencional de su fibra óptica.

El incidente se originó tras el robo de una tapa metálica de un buzón, que derivó en la interrupción de servicios. La empresa denunció el hecho ante las autoridades competentes.

“Este hecho delictivo se produjo tras el robo de una tapa metálica de un buzón, lo que derivó en la ruptura intencional de nuestra Fibra Óptica y ocasionó la interrupción de nuestros servicios. Acto que está siendo denunciado ante las autoridades competentes”, se lee en un comunicado de la empresa.

En el documento se precisa que inmediatamente desplegó a su equipo técnico en la zona afectada a fin de realizar las reparaciones necesarias y restablecer el servicio.

La compañía lamentó las molestias causadas y anunció que determinará el impacto para aplicar ajustes a clientes.