La festividad del santiago en el mes de julio, agosto y setiembre genera movimiento económico a muchos sectores, entre ellos las orquestas y artistas. Ayer ellos defendieron su trabajo, de los críticos que pedían suspender las actividades santiagueras, ellos demandaron que se respete su trabajo, ya que implica el sustento para sus familias.

relación. “Lamentamos que muchas familias fueron afectadas por el sismo, pero nosotros también tenemos familias a las cuales tenemos que llevar el pan de cada día. No podemos cancelar las presentaciones, en la orquesta somos 20 músicos y los contratistas nos piden cumplir, solo pedimos que nos dejen trabajar”, dijo Carlos Nateros Urbina, director de la orquesta Nueva Tendencia Perú.Nataly Salazar dijo que fue una de las primeras artistas que llevó ayuda a los damnificados en Pumpunya, pero señaló que pedir la cancelación de estas actividades implicaría una pérdida económica irreparable para el mundo artístico y también para los negociantes que viven del día a día.

En el parque de los músicos, la cantante Sirenita del Surcubamba, lamentó que se hayan suspendido actividades como el tradicional pasacalle, ya que la participación de las comparsas generaba una cadena de consumo que ahora se rompió, pero esperan recuperar en los siguientes días, sobre todo en los feriados que las familias celebrarán sus tradicionales fiestas santiagueras.

En el parque Huamanmarca se realizó la Huancayotón que estuvo lleno por los artistas que colaboraron con los damnificados.