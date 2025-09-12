Marina Pérez había salido a comprar, cuando cerca de las 8:00 de la mañana recibió la llamada de su vecino que le dijo que su casa se quemaba. La curandera de unos 60 años regresó hasta la casa que alquila y vio cómo el fuego arrasaba con los bienes y rompió en llanto. Las llamas consumieron hasta sus ahorros y, al ingresar, pudo encontrar su biblia en cuyo interior encontró 200 soles.

Alertados de un nuevo incendio en el anexo de Aza del distrito de El Tambo, bomberos de la compañía de El Tambo llegaron a la rústica vivienda ubicada cerca de la I.E. Mi Amado Salvador de Aza, para sofocar las llamas que consumían artefactos, muebles, camas, prendas y mil soles de los ahorros de Marina Pérez.

Los vecinos también apoyaron. “Todo se ha quemado, mil solcitos estaban en mi camita - colchón, en la biblia había 200 soles, eso nomás está poco quemado. Son más de 15 mil soles que se perdieron”, dijo Marina, acongojada, mientras cargaba a su mascota que salvó de morir quemada.

La mesa y otros enseres con el que la sexagenaria practicaba el curanderismo se quemaron. Al principio se mencionó que una vela sería la causa; sin embargo, luego se informó que sería un corto circuito lo que habría provocado el siniestro.