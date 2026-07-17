Siete personas fueron intervenidas por ingresar al Área de Conservación Regional (ACR) Huaytapallana pese a la prohibición de acceso vigente. El gerente regional de Recursos Naturales, Vladimir Yáñez, informó que el grupo fue ubicado por los guardaparques cuando se trasladaban en un vehículo plomo de placa W2B-838 hacia el sector de Lasuntay.

Según explicó el funcionario, los intervenidos inicialmente señalaron ser pobladores y propietarios de la zona; sin embargo, al ser solicitada su identificación habrían mostrado resistencia.

“Al ver e identificar botellas de licor en cajas, frutas, velas, obviamente sabíamos que estaban mintiendo y por eso la Policía Nacional les pidió su identificación”, declaró Yáñez.

El gerente regional detalló que los intervenidos, entre ellos cuatro mujeres y tres varones, fueron trasladados a la Comisaría de Huancayo con apoyo de la Policía de Medio Ambiente para las diligencias.

“No se han querido identificar, se han puesto insolentes, quedamos a la espera de la determinación que puedan dar ellos en su manifestación”, señaló.

Detenidos son llevados a la comisaría de Huancayo.

Yáñez indicó que el ingreso al nevado permanece restringido de manera indeterminada debido a la necesidad de proteger el ecosistema y las fuentes hídricas de la zona. Explicó que las ofrendas y rituales realizados dentro del área pueden afectar los bofedales y lagunas que abastecen de agua a la población.

Asimismo, precisó que no se permitirá el ingreso de grupos para realizar pagos tradicionales, pese a los pedidos realizados por algunos maestros andinos.

“Creo que hay muchas formas de rendir un tributo y el mejor tributo es no subir y respetarlo”, manifestó.