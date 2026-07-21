La Municipalidad Provincial de Huancayo confirmó la suspensión de las principales actividades por las festividades del santiago Wanka 2026, entre ellas el tradicional pasacalle y los concursos “Buscando la Voz del Santiago Wanka”, “Shacatán Wanka” y “Santiaguito Wanka”, previstos para el 23 y 24 de julio. La decisión fue oficializada mediante un comunicado, tras la emergencia ocasionada por el sismo.

El alcalde provincial, Dennys Cuba, confirmó que la suspensión responde a la necesidad de concentrar los esfuerzos en la atención de la emergencia.

“Hemos decidido suspender las actividades porque hoy la prioridad es atender a nuestros ciudadanos y a las familias afectadas. Esperamos la comprensión de todos”, manifestó.

Por su parte, el director del Instituto de la Juventud y Cultura, Rómulo Sulca, descartó que las actividades sean reprogramadas.

En contraste, las actividades oficiales por Fiestas Patrias organizadas por el Gobierno Regional de Junín continuarán desarrollándose con normalidad. La Oficina de Comunicaciones de la institución confirmó que el 22 de julio se realizará el concurso de escoltas de instituciones educativas y que el 27 de julio se desarrollará el tradicional desfile cívico, escolar, militar y policial en la calle Real, con los colegios previamente clasificados.

Suspenden en distritos

La Municipalidad Provincial de Huancayo no fue la única, varios municipios optaron en cancelar las actividades programadas para este mes de julio, como desfiles cívicos y pasacalles y eventos santiagueros.

La Municipalidad Distrital de Huacrapuquio fue una de las primeros en pronunciarse anunciando la suspensión del desfile por Fiestas Patrias, la misma medida anunciaron las comunas de Tres de Diciembre, Chupaca, Pilcomayo, Chongos Bajo y Concepción.

En tanto el municipio distrital de San Jerónimo de Tunán también informó la suspensión del concurso de “Santiago Chalaysanto 2026”