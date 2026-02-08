Un padre de familia fue asesinado de una certera puñalada nada menos que por su cuñado que llegó a su casa airado, buscando a su expareja, hermana de la víctima. Al ver tendido a su cuñado, el taxista Jesús Elias Jeremias, se despojó de todas sus prendas de vestir, subió a la azotea para tratar de lanzarse al vacío. Los vecinos lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

En tanto, Fredy Choque (41), estaba tendido a unos pasos de la puerta de su casa ubicada en la calle San Pedro N° 255 en el Cerrito de la Libertad en Huancayo. Sus pequeños hijos de 11 y 7 años aproximadamente fueron testigos del violento ataque que terminó en un crimen.

Eran las 13:40 horas del sábado, cuando sucedió el hecho. Los vecinos escucharon unos gritos, luego vieron salir a Fredy Choque Huamán (41), sangrando, tenía una puñalada en el pecho.

Su agresor era su cuñado, quien fue a buscar a su ex pareja, Lizbeth Choque, hermana de Fredy (la víctima), pese a tener una orden de alejamiento por actos violentos.

Al interior del inmueble se habría producido una discusión; los niños refieren que vieron afilar un cuchillo a Jesús Jeremias, que luego clavó en el pecho de su cuñado.

Tras el ataque, el taxista se desnudó para intentar acabar con su existencia. Lamentablemente, el albañil falleció en el nosocomio, a donde también fue llevado el agresor. Los vecinos piden que el presunto asesino sea encarcelado pues tiene otra denuncia por abuso sexual.