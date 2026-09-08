Una serie de objetos y desperdicios fueron encontrados dentro de la red de alcantarillado sanitario durante una intervención de emergencia realizada en el Pasaje Manantial y Precursores, en el distrito de Chilca.

El personal de la EPS Sedam Huancayo S.A., tras recibir el aviso de los vecinos por la obstrucción, acudió al sector para ejecutar los trabajos de desatoro. La intervención estuvo a cargo de una cuadrilla de técnicos de la Subgerencia de Mantenimiento, con apoyo de un minihidrojet.

Durante la limpieza se retiraron costales, cadenas y trozos de fierro, tijeras, basura y otros residuos sólidos, que habían quedado atrapados en la red e impedían su normal funcionamiento.

Evitaron un posible aniego

La intervención permitió recuperar el funcionamiento del sistema de alcantarillado y evitar que la acumulación de desperdicios generara un aniego en la vía pública, lo que podría haber afectado a peatones, vecinos y conductores que transitan por la zona. Sedam Huancayo recordó que las redes de desagüe están destinadas exclusivamente al traslado de aguas residuales y no para la eliminación de basura u objetos sólidos.

La empresa exhortó a los usuarios de Chilca a evitar arrojar por los desagües basura, grasas, aceites, sustancias tóxicas y otros materiales que puedan ocasionar atoros.

Asimismo, señaló que continuará atendiendo los reportes de los usuarios y ejecutando trabajos de mantenimiento para prevenir nuevas emergencias en las redes de saneamiento.