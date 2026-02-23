El conflicto entre trabajadores y la empresa Volcan Compañía Minera se intensificó en La Oroya luego de que una movilización en el sector La Victoria terminara en enfrentamientos con la Policía, dejando trabajadores heridos y detenidos.

La huelga indefinida, iniciada el 20 de febrero, incluye como principales demandas el cese de presuntos actos de hostigamiento, la reposición por 15 despidos que el gremio califica como arbitrarios, el pago de utilidades justas y el cumplimiento deln convenio colectivo. Los manifestantes denunciaron el uso de bombas lacrimógenas durante la intervención policial.

En el plano administrativo, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín declaró la nulidad de la huelga tras haberla admitido inicialmente, decisión que fue apelada por el sindicato. Edwin López, presidente del comité de lucha, advirtió que si no hay solución a sus pedidos, la medida será radicalizada en los próximos días.