El precio de los pasajes en el transporte urbano e interurbano de Huancayo, Concepción y Chupaca se incrementó a raíz del desabastecimiento nacional de GNV y el alza del GLP, diésel y gasolina. Esta decisión fue tomada de manera unilateral por las empresas, sin consenso con los usuarios ni entre los propios transportistas; debido a ello, cada ruta aplicó criterios distintos (alzas de 0.50 céntimos o de hasta el 50 %). Hoy no existe una tarifa promedio y el más perjudicado es el pasajero.

A pesar de que se tenía prevista una reunión para el martes, en la que todas las empresas debían definir si mantenían el pasaje en S/ 1.50 o lo aumentaban, el dirigente de camionetas rurales (combis), Néstor Chávez, detalló que cada empresa ya aplicó sus propios incrementos, basándose en como son afectados por el alza del combustible y en las distancias de sus rutas.

“A pesar de que hemos luchado para que los precios se mantengan, muchas empresas, en pleno derecho y facultades, ya los han incrementado. Cada empresa tiene un recorrido diferente y, de acuerdo con eso, han establecido su valor económico”, señaló Chávez.

Lo preocupante es que no existe garantía de que los pasajes bajen una vez que se normalice la crisis de combustibles, tal como ocurrió durante la pandemia de la COVID-19. El propio dirigente reconoció esta incertidumbre y se limitó a apelar a que el precio del petróleo regrese a la normalidad.

“Compromiso tan formal no hay, pero sí es nuestra responsabilidad —y la población lo tiene que exigir— que, si disminuyera el precio del petróleo, no tendríamos ningún inconveniente en bajar el precio del pasaje”, aseguró Néstor Chávez.

Servicio de taxi

El servicio de taxi independiente también se encuentra en una situación crítica. Jorge Avellaneda, representante del sector, informó que, aunque la tarifa base en el centro de la ciudad se mantiene en S/ 6.00, el incremento de los combustibles obligaría a un reajuste de entre S/ 1.00 y S/ 1.50 adicionales por carrera.

“Esperamos que se normalice, porque al usuario tampoco podemos cobrarle lo que queramos; una carrera de 10 u 11 soles no la van a pagar. Lo máximo que pagarían son 8 soles”, advirtió el dirigente, quién señaló que el GLP ya se vende hasta a 10 soles por galón en algunos grifos locales.

Un abuso

Por su parte, el gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo, Jorge Quispe, calificó de “abuso” el incremento del 50 % en las tarifas, argumentando que no existe coherencia entre el alza del combustible y el precio final al pasajero.

“La gasolina ha subido por especulación, ya que no está escaseando; el combustible no ha subido un 50 %. Hacemos un llamado a que Indecopi y Osinergmin supervisen los grifos, ya que estas alzas afectan a los transportistas, pero no se debe recargar al pasajero”, señaló.

El titular de Tránsito y Transportes fue incluso más allá y pidió a los usuarios que, si detectan incrementos excesivos en las combis y cústers, opten por tomar otras unidades.

“Hacen una subida y, cuando se normaliza, los precios no vuelven a ser como antes. Para los ciudadanos hay bastante oferta en el transporte; únanse y hagan sentir su protesta. Si hay una empresa que sube demasiado sus precios, tienen el poder de decidir no usar esos servicios”, finalizó Jorge Quispe.