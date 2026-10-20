Una discusión de pareja habría terminado en un incendio que puso en riesgo a nueve personas en una vivienda del pasaje Porras, en Chilca, Huancayo. Según Isabel Á.P., las peleas con su pareja eran recurrentes y, tras una nueva discusión por celos, su padre le pidió que se refugiara en el cuarto contiguo donde vivía su familia, hasta que al hombre se le pasara la cólera.

La mujer se fue a descansar con su hijo, pero minutos después percibió un olor a quemado. Al salir a ver qué ocurría, descubrió que las llamas consumían la habitación donde convivía con Iván M.S., de 45 años.

“Ha sido por celos, tenía gasolina escondida en su ropa”, manifestó Isabel al atribuirle a su pareja el inicio del fuego. Según la familia, el hombre habría estado en presunto estado de ebriedad.

El temor aumentó cuando el fuego se extendió rápidamente al cuarto contiguo, donde descansaban alrededor de nueve integrantes de la familia. Isabel y sus familiares tuvieron que salir como pudieron para ponerse a salvo.

La habitación que compartía con su pareja terminó destruida, al igual que el ambiente donde dormían sus familiares. Las otras cinco familias que viven en los demás espacios alquilados, así como la dueña de más de 80 años. Todos estuvieron expuestos al riesgo.

Isabel contó que perdió sus pertenencias, entre ellas ropa, camas y documentos personales, además de dinero que guardaba producto de sus ahorros. Ahora, además de afrontar las consecuencias del incendio, deberá recuperar sus documentos y empezar de nuevo tras quedarse sin sus cosas.

Los otros inquilinos también vivieron momentos de desesperación. Una de las inquilinas contó que dormía con su bebé cuando se percató de la emergencia. “Mi bebito estaba durmiendo, de pronto abro la puerta y el fuego estaba fuerte. Nos salvamos de morir”, relató.

Según los inquilinos, las llamas avanzaron con rapidez y alcanzó al cuarto contiguo, consumiendo las pertenencias que estaban en el interior de ambas viviendas. La emergencia obligó a los ocupantes a concentrarse en escapar y evitar que el fuego se extendiera a otros espacios.