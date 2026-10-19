El accidente se registró cerca de la medianoche del sábado, a la altura del kilómetro 50 de la vía. La miniván de placa F3A-951, perteneciente a la empresa Beteta Tours y que cubría la ruta de Lima a Huánuco, chocó contra un tráiler cisterna de placa BZP-904 que transportaba combustible y se dirigía hacia Canta.

El impacto afectó el lado izquierdo de la miniván. Cubas Araujo, natural del distrito de Alonso de Alvarado, provincia de Lamas, región San Martín, viajaba junto a una ventana y falleció en el lugar. Los otros seis ocupantes heridos fueron auxiliados por policías de las comisarías de Canta y Carhuamayo y trasladados a distintos establecimientos de salud.

Debido a que la sede de Medicina Legal de La Oroya permanece sin atención por falta de un médico legista, el cuerpo fue llevado a la morgue de Hualhuas, en Huancayo, donde se realizará la necropsia de ley.

Tras las diligencias correspondientes, los restos serán trasladados a su lugar de origen, en la región San Martín.