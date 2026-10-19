El cuerpo de la joven fue encontrado por vecinos a pocos metros de su vivienda, quienes alertaron a las autoridades. Según la información preliminar, Yoselin regresaba a su domicilio luego de asistir a un compromiso social familiar.

En la escena se habría encontrado una piedra y se advirtieron posibles lesiones en la cabeza, indicios que serán evaluados durante las investigaciones. Sin embargo, la causa oficial del fallecimiento deberá establecerse mediante la necropsia de ley, por lo que aún no se han esclarecido las circunstancias del hecho.

Personal de la Policía Nacional, incluyendo especialistas de Criminalística y de la Brigada de Homicidios, participa en las diligencias y recopila indicios, entre ellos posibles registros de cámaras de seguridad. La Fiscalía Provincial Penal de Turno está a cargo de la investigación. Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas.

La víctima trabajaba como ayudante de combi y era madre de un menor de edad. Su fallecimiento ha causado consternación entre sus familiares y vecinos, quienes piden celeridad en las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.