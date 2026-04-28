Los restos de las cinco víctimas abatidas en el operativo militar que se realizó la madrugada del 25 de abril, en Pongor, Colcabamba, de la provincia de Tayacaja, Huancavelica, fueron retirados la mañana de ayer de la morgue de Hualhuas, en Huancayo y trasladados a su zona de origen.

En Tayacaja familiares de Cristhian Vilcatoma y Jhonatan Águila, realizaron protestas exigiendo justicia y contando el testimonio de los sobrevivientes en este ataque que, aseguran, sostienen su inocencia.

Una de las primeras víctimas identificadas es Jaime Bendezú Paraguay (28) natural del distrito de Colcabamba. Su familia esperó dos días en los exteriores de la morgue para recoger el cadáver y trasladarlo hacia su tierra donde será enterrado.

Cristian Vilcatoma Águila (18) natural de Sanabamba, en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, región Ayacucho, estaba por iniciar sus estudios en Senati de Huancayo. Sus restos fueron recogidos por su abuelo y tíos quienes iniciaron un viaje de 14 horas para llegar a su lugar de origen, donde será enterrado.

William Núñez Soto (19), arquero de Copa Perú conocido como “El Flaco”, admirador de Pedro Gallese, quería convertirse en jugador profesional. Su familia llevó sus restos al distrito de Yauli, provincia de Huancavelica donde será sepultado.

Wilder Romero Civipaucar (30), natural de Pichanaqui, Chanchamayo, región Junín, decidió buscar un futuro mejor en Colcabamba. Su familia llegó a Huancayo para retornar su cuerpo hacia la selva central donde será sepultado.

Por su parte, el hermano de Nilson Eduardo Montenegro Valencia (25) natural de Cali, en Colombia, acudió a la morgue y contó que llegó en diciembre de 2025, de paseo junto a su madre.

Sus restos fueron retirados de la morgue y trasladados a su país de origen. Sobre este último la PNP informó que contaba con antecedentes policiales por tráfico de armas, pero no dieron mayores detalles.