Tres adultos mayores salvaron de morir luego del colapso de una pared de dos pisos en el sector de Salcedo, en Huancayo, hecho ocurrido al promediar las 12:30 de la mañana.

Personal de Serenazgo acudió al jirón Alfonso Ugarte N.º 169 tras recibir la alerta, donde constató que la estructura, construida con material rústico, cedió debido a la humedad en su base, situación que habría sido agravada por trabajos de construcción en la zona.

En el interior del inmueble se encontraban Ana Graciela Ángeles Yupanqui (85), Juan Bautista Bueno Yupanqui (75) y Luis Enrique Bueno Yupanqui (64), quienes se hallaban descansando al momento del derrumbe, logrando salvarse de manera providencial.

Los agentes brindaron apoyo inmediato, rescatando bienes y auxiliando a los afectados. Asimismo, se dio aviso a Defensa Civil para la evaluación de daños, mientras que la municipalidad anunció apoyo con bienes de primera necesidad. Vecinos también reportaron afectaciones en viviendas cercanas debido a las intensas lluvias.